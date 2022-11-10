В L’Oreal опровергли готовность возобновить поставки продукции в Россию

Фото: depositphotos/OksanaZahray

Компания L'Oreal, которой принадлежат бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, отрицает готовность возобновить поставки продукции в Россию. Об этом со ссылкой на коммюнике французского производителя сообщает РИА Новости.

"Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. <...> L'Oreal прекратила продажу большинства своих собственных брендов, и продает только основные товары для ежедневного использования", – говорится в сообщении.

В L'Oreal напомнили, что компания временно закрыла собственные магазины, а также напрямую управляемые пункты продажи в универмагах и на сайтах под собственным брендом. Также были приостановлены инвестиции в отраслевые и национальные СМИ. В компании заявили, что строго соблюдают санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли РФ запретило параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Отмечалось, что данные бренды готовы возобновить поставки в Россию, но исключения вступят в силу только через три месяца.

Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, не просили об исключении из списка. При этом он подчеркнул, что производители будут оперативно исключаться из данного перечня по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок.



Пять иностранных брендов косметики и парфюмерии решили вернуться в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!