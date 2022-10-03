Минпромторг планирует добавить в список параллельного импорта LEGO и Adidas

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Министерство промышленности и торговли России планирует легализовать поставки товаров LEGO, Disney, Adidas и других компаний. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на поправки ведомства в закон о параллельном импорте.
В список также вошла продукция Airbus, Lamborghini, Land Rover, Aston Martin и Porsche.
До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что благодаря программе параллельного импорта в Россию завезли свыше 1,3 миллиона тонн товаров на сумму 9,3 миллиарда долларов. Это, по его мнению, способствовало поддержанию потребительского спроса.
Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что по итогам 2022 года поставки по данному виду ввоза могут достигнуть не менее 20 миллиардов рублей.
Ранее Мантуров сообщил, что программа параллельного импорта в РФ будет продлена на 2023 год. Тогда он добавил, что страна заинтересована в том, чтобы отечественные предприятия занимали нишу на рынке.
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