Канадский бренд Helly Hansen покинул российский рынок. Компания продала активы руководству российского бизнеса.

Бренд занимался производством верхней и спортивной одежды, в том числе экипировки для парусного и горнолыжного спорта. В России у Helly Hansen было 48 магазинов, 7 работали по франшизе. Работу торговых точек приостановили в марте, но несколько оставили открытыми для распродажи остатков со складов.

По данным СМИ, на месте Helly Hansen откроют мультибрендовые спортивные бутики под новым брендом Move.

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