Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Прокачка нефти по газопроводу "Дружба" была прекращена в связи с повреждением трансформаторной станции из-за удара по территории Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию", – цитирует его РИА Новости.

По словам министра, сам нефтепровод повреждений не получил. Пострадала обслуживающая его инфраструктура – одна трансформаторная станция, приводящая в движение средства, нужные для обеспечения электроэнергией.

Сийярто уточнил, что прокачку получится запустить за короткое время после ремонта инфраструктуры.

"Починка, разумеется, занимает меньше времени, чем если бы прилет пришелся по самому нефтепроводу. Так что, вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного техническими специалистами", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что у Венгрии в настоящее время имеются запасы нефти. Они рассчитаны на несколько месяцев, при этом энергоснабжение страны находится вне опасности.

Представитель "Транснефти" Игорь Демин, в свою очередь, заявил, что Украина не собирается 16 ноября возобновлять прокачку нефти по "Дружбе".

"Украинская сторона, по информации "Укртранснафта", сегодня транспортировку возобновлять не планирует. Другой информации у нас нет", – указал он.

О том, что Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, стало известно накануне вечером. Сообщалось, что в связи с данным инцидентом глава кабмина Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности.



Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию

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