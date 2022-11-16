В МИД Венгрии заявили о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

Фото: ТАСС/EPA/ANDREI LIANKEVICH

Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновилась, передает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

"Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", – отметил он.

Министр уточнил, что на данный момент прокачка идет под низким давлением, однако, по его словам, эксперты уже ведут работы для того, чтобы все функционировало штатно.

В "Транснефти", в свою очередь, подтвердили, что прокачка нефти возобновилась по "Дружбе" через Украину.

"В 17:09 по московскому времени возобновлена прокачка", – уточнил официальный представитель компании Игорь Демин.

Накануне вечером Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. В связи с этим также премьером Венгрии Виктором Орбаном было созвано заседание Совета безопасности.

Позднее выяснилось, что прокачка была прекращена в связи с повреждением трансформаторной станции из-за удара по территории Украины. Уточнялось, что в результате ЧП сам нефтепровод не пострадал.



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