Песков заявил, что не располагает информацией о ситуации вокруг нефтепровода "Дружба"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по ситуации с трубопроводом "Дружба". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Информацией не располагаю, вести себя как поляки не хочу", – отметил представитель Кремля.

Вечером 15 ноября стало известно, что Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. Позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что прокачка была прекращена в связи с повреждением трансформаторной станции из-за удара по территории Украины.

До этого, 11 октября, на одной из двух ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в 70 километрах от Плоцка обнаружили разгерметизацию. По данным польских властей, утечка произошла вследствие "случайных повреждений". 15 октября повреждение было устранено.

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