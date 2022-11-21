"Укртранснафта" обратилась в "Транснефть" по вопросу повышения тарифа на транзит нефти

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Советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что в компанию поступило обращение "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы изучаем эти предложения, готовим соответствующие сообщения в государственные органы РФ – ФАС и Минэнерго", – подтвердил специалист.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина рассматривает возможность повышения платы за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу. В пересчете на тонну речь идет о 13,6 евро.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором власти страны разрешат транзит российского аммиака в другие страны. По словам главы государства, такая мера возможна только после обмена пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех".

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