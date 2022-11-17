Зеленский назвал условие для российского транзита аммиака через Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие, при соблюдении которого он согласится на российский транзит аммиака через страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев может разрешить транзит лишь после обмена пленными по формуле "всех на всех".

В сентябре Зеленский уже предлагал запустить транзит по аммиакопроводу Тольятти – Одесса после освобождения всех пленных. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту инициативу неуместной. Он спросил: "Разве аммиак и люди – это одно и то же?"

Об обмене пленными по схеме "всех на всех" президент Украины заговорил во время выступления на саммите G20. Тогда он назвал эту формулу "единственно целесообразной моделью". Зеленский призвал объединиться ради освобождения пленных.



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