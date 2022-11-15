Песков не стал комментировать предложение Зеленского об обмене пленными "всех на всех"

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского по обмену пленными по формуле "всех на всех".

По его словам, эти вопросы контролирует министерство обороны России, которое определяет формат и осуществляет необходимые контакты.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что если есть возможности для обмена пленными, то ими нужно воспользоваться. В интервью "Ленте.ру" она подчеркнула, что обмен должен осуществляться по формуле 1 на 1, но главное, чтобы больше не было других требований.

Журова отметила, что с гражданскими ситуация обстоит сложнее.

"То есть он хочет сказать, что люди недобровольно уехали, они не хотели, а мы их вывезли. Это же просто смешно. Может, эти люди не хотят уезжать, что тогда делать? Может, им нравится здесь и они переезжать не собираются. Это неисполнимый пункт", – считает депутат.

Журова указала, что вернуться всем гражданам обратно – хороший призыв, но возникают вопросы, когда появляются фотографии с привязанными к столбам людьми. Она пояснила, что гражданам никто не может гарантировать, что с ними этого не произойдет.

"И я боюсь, что не только столбами все потом закончится", – отметила депутат.

Идею об обмене пленными по формуле "всех на всех" Зеленский выдвинул во время выступления на саммите G20. Он призвал объединиться ради "единственно реальной модели освобождения пленников". При этом Зеленский добавил, что обмен должен распространяться и на мирных граждан.



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