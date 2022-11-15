Зеленский заявил, что Киев готов провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Киев считает, что единственно целесообразной моделью обмена пленными с Россией является формула "всех на всех", заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на саммите "Большой двадцатки" по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников – "всех на всех", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что такой обмен должен распространяться в том числе на мирных жителей, выехавших на территорию РФ, и детей, которых украинские власти называют "перемещенными лицами".

11 ноября Москва и Киев провели новый обмен пленными. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в результате на родину вернулись 45 военнослужащих ВСУ, а также тела двух погибших солдат.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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