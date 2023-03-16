В Белгороде система ПВО сбила две ракеты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгороде система противовоздушной обороны сбила две ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях инцидента.

Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. При ведении огня никто не пострадал, отметил Гладков.

До этого под огонь ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате обстрела в одном из частных домов были выбиты окна, посечены забор и фасад.

В Сети появились кадры последствий обстрела ВСУ по Петровскому району Донецка

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