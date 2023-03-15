Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Белгородскую область. Под огонь попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Самое главное – пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены забор и фасад", – отметил он.

По словам Гладкова, оперативные службы и администрация округа прибыли на место случившегося.

До этого губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава региона добавил, что задымление зафиксировали в районе подстанции. Там горит сухая трава.

Ранее система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три ракеты. Губернатор сказал, что один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде, есть повреждения. Повреждения от осколков зафиксированы и в некоторых домах в Белгородском районе, уточнил Гладков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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