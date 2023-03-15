ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль", – подчеркнул он.

По словам губернатора, задымление зафиксировали в районе подстанции. Там горит сухая трава. Глава округа Владимир Жданов, аварийные и оперативные службы работают на месте случившегося, добавил Гладков.

До этого система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три ракеты. Губернатор сказал, что один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде, есть повреждения. Повреждения от осколков зафиксированы и в некоторых домах в Белгородском районе, уточнил Гладков.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. В результате обстрела две постройки хозяйственного назначения получили различные разрушения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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