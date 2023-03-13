ВСУ обстреляли село Теребрено Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено 2 машины", – отметил он.

По словам губернатора Белгородской области, в результате обстрела получили различные разрушения две постройки хозяйственного назначения.

Гладков уточнил, что в настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы. Специалисты проводят подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, были сбиты 4 ракеты, пострадала женщина.

Глава региона отметил, что медики немедленно выехали для оказания помощи пострадавшей женщине. У пострадавшей диагностировали сотрясения головного мозга. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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