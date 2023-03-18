СМИ сообщили о взрывах в Новомосковске Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Несколько взрывов прогремело в городе Новомосковск Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

По сообщению местных властей, в результате взрывов в городе начался пожар. Более подробной информации о случившемся пока не приводится.

Ранее в этой области была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, тревогу объявили в Киеве, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

До этого сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Тем не менее, по словам губернатора региона, в результате обстрелов никто не пострадал.

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