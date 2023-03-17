17 марта, 23:05Политика
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов Украины
Фото: ТАСС/AP/Francisco Seco
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местных властей.
Отмечается, тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также сигнал тревоги звучит на части Запорожской области и ДНР, которые находятся под контролем Украины.
По данным местных СМИ, Украине могут нанести удары беспилотники.
Местные СМИ сообщают об угрозе удара дронов.
Ранее сообщалось, что во всех украинских областях в пятницу, 10 марта, была объявлена воздушная тревога. Сначала сигнал тревоги сработал в 09:11 (10:11 по московскому времени) в Винницкой области. Через две минуты воздушную тревогу объявили по всей стране.
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