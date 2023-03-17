Фото: ТАСС/AP/Francisco Seco

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местных властей.

Отмечается, тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также сигнал тревоги звучит на части Запорожской области и ДНР, которые находятся под контролем Украины.

По данным местных СМИ, Украине могут нанести удары беспилотники.

Местные СМИ сообщают об угрозе удара дронов.

Ранее сообщалось, что во всех украинских областях в пятницу, 10 марта, была объявлена воздушная тревога. Сначала сигнал тревоги сработал в 09:11 (10:11 по московскому времени) в Винницкой области. Через две минуты воздушную тревогу объявили по всей стране.



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