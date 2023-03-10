Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Фото: ТАСС/AP/ Andrew Kravchenko

Во всех украинских областях в пятницу, 10 марта, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные портала по оповещению населения.

Сначала сигнал тревоги сработал в 09:11 (10:11 по московскому времени) в Винницкой области. Через две минуты воздушную тревогу объявили по всей стране.

9 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, в некоторых районах города после этого пропал свет. Также взрывы были слышны в Киевской, Сумской, Винницкой областях и на окраинах Днепропетровска.

Позже в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли по украинской военной инфраструктуре массированный ракетный удар возмездия в ответ на теракт в Брянской области. Отмечалось, что цель удара была достигнута.



ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

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