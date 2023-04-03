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03 апреля, 23:06

Происшествия

Беспилотник ВСУ атаковал здание военкомата в Брянской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание военкомата в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата", – написал глава Брянской области в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, киевский режим атаковал Севский район. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Кистер в Брянской области. В результате атаки погибли 20 голов дойного стада, повреждена кровля коровника.

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