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12:12

Происшествия

Одно из сел Белгородской области попало под минометный обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под минометный обстрел украинских бойцов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших после атаки не зафиксировали. Администрация сельского поселения быстро эвакуировала на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние, поделился губернатор.

"По предварительной информации, осколками снарядов повреждены 3 частных домовладения и 3 автомобиля – выбиты окна, посечены фасады и кровля. Аварийные и оперативные службы продолжают подворовой обход территории", – написал Гладков.

Накануне губернатор рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА сбросили взрывные устройства на село Новая Таволжанка в Белгородской области. После атаки не выявили разрушений или пострадавших. Гладков уточнил, что обе ракеты попали в огороды.

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