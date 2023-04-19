07:54Происшествия
Момент попытки атаки БПЛА на военкомат в Брянской области попал на видео
Mash.
До этого сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО. 19 апреля в 06:45 по московскому времени под атакой оказались Кировский и Петровский районы города.
Беспилотник ВСУ совершил атаку на здание военкомата в городском округе Новозыбков Брянской области вечером 18 апреля. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что в строении были частично выбиты стекла.
Пострадавших при происшествии не было, на место падения беспилотника прибыли оперативные службы.
До этого сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО. 19 апреля в 06:45 по московскому времени под атакой оказались Кировский и Петровский районы города.
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