Момент попытки атаки БПЛА на военкомат в Брянской области попал на видео

Видео: телеграм-канал Mash

В сети появилась видеозапись с моментом неудавшейся атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на военкомат в Брянской области. Ее публикует телеграм-канал Mash

Беспилотник ВСУ совершил атаку на здание военкомата в городском округе Новозыбков Брянской области вечером 18 апреля. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что в строении были частично выбиты стекла.

Пострадавших при происшествии не было, на место падения беспилотника прибыли оперативные службы.

До этого сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО. 19 апреля в 06:45 по московскому времени под атакой оказались Кировский и Петровский районы города.

