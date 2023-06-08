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15:08

Общество

Летные условия: что изменится в правилах запуска дронов над городами в РФ

В Минтрансе подготовили новые правила запуска гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их можно будет поднимать в небо над городами, но на определенных высотах и в специальных зонах полетов. Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2024 году. Рассказываем, что о них нужно знать.

Высота полета

Фото: 123RF/escapejaaj

По новым правилам гражданским дронам предлагается разрешать подниматься над населенными пунктами максимум на 150 метров от земной или водной поверхности. При этом аппарат должен летать в прямой видимости от запустившего его человека и строго в специально отведенных для этого зонах. Их установит Минтранс по согласованию с органами местного самоуправления и властями городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Согласование маршрута

Фото: depositphotos/Afotoeu

Если в небо запускается дрон массой до 30 килограммов и его полет проходит в прямой видимости от управляющего им человека, подавать план перемещения БПЛА не придется. Предполагается, что это сильно облегчит ситуацию для операторов таких аппаратов. По действующим нормам маршрут приходится отправлять и согласовывать полет с органами местного самоуправления. Однако преодолеть все эти этапы порой бывает непросто.

Также Минтранс хочет разрешить отправлять план полетов дронов через интернет или телефонную сеть.

А если нужно лететь выше и дальше?

Фото: 123RF/davit85

Для полетов беспилотников вне разрешенных зон или на высоте больше 150 метров у аппарата должна быть специальная радиосвязь с Госкорпорацией по организации воздушного движения в РФ. Если у дрона нет такой технической возможности, воздушное пространство ограничивают для других судов в целях безопасности.

Когда заработают новые правила?

Фото: 123RF/golubovy

Согласно пояснительной записке к проекту постановления Минтранса, нововведения должны заработать в марте 2024 года. Однако для начала их должны согласовать профильные ведомства, документ уже отправили им на рассмотрение.

Но пока – запрет

Фото: 123RF/alexeyzatevahin

В настоящее время во многих российских регионах действует запрет на полеты дронов. В частности, подобные ограничения есть и в Москве. По временным правилам в городе запрещен запуск любых беспилотников, за исключением применяемых по решению органов государственной власти. Это нужно, чтобы избежать несанкционированного использования БПЛА, которые могут помешать работе правоохранителей, объяснил Сергей Собянин.

В столичном главке МВД напомнили, что за запуск беспилотников в период ограничений грозит административная и уголовная ответственность. Исходя из этого москвичей попросили не нарушать закон и временно отказаться от полетов дронов.

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