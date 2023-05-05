Москвичей предупредили об ответственности за незаконное использование беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили об ответственности за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

"Полиция Москвы напоминает, что с 3 мая 2023 года согласно решению оперативного штаба Москвы запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов над всей территорией столицы, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", – заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что нарушение запрета влечет за собой административную и уголовную ответственность. В ведомстве призвали граждан не нарушать закон и не применять беспилотники.

При обнаружении противоправных действий, нарушителей привлекут к ответственности, заключили в столичном МВД.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующий протокол подписали во время заседания Оперативного штаба столицы. Документ устанавливает порядок выдачи разрешений на полеты.

Градоначальник заявил, что такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранителей.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице