Минтранс РФ предложил отменить дублирование информации в метро на английском языке

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Министерство транспорта РФ предложило отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Дублировать информацию в виде аудиосообщений на другой язык также станет необязательно. Проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве пояснили, что решение было принято в связи с полученными от граждан жалобами, социально-политической ситуацией в РФ и повышенной информационной нагрузкой на пассажиров общественного транспорта.

Отмечается, что большинство поправок направлено на приведение в порядок документов в соответствии с законодательством в области перевозок, однако одна из норм направлена на изменение правил звукового и визуального информирования пассажиров общественного транспорта.

В данный момент перевозчики должны переводить информацию на английский язык, но Минтранс предлагает снять с них данную обязанность и оставить принятие соответствующего решения за регионами. Также будет сохранена возможность объявления, например, станций метро с учетом региональных особенностей, например объявление станций в Казани на татарском языке.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков заявил, что данное решение вызывает у него опасения, так как субъекты РФ могут принять поправки как желание властей, что приведет к исчезновению английского языка со всех указателей и схем городов.

"Могут испугаться показаться политически несознательными, бросятся друг за другом убирать английские надписи даже в тех местах, где они нужны", – передает его слова "Коммерсант".

В данный момент в Москве, Владивостоке и ряде других городов страны есть англоговорящие туристы, в связи с чем есть необходимость в данных вывесках, однако в некоторых городах их можно убрать.

"Дублировать информацию надо только там, где это действительно полезно, где есть компетентные люди, способные это сделать грамотно", – сказал дизайнер Илья Бирман.

По его словам, создатели и дизайнеры схем не совсем понимают, как разделять языки, чтобы один не мешал другому.

В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что в столичном метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московском центральном диаметре (МЦД) и монорельсе станции на английском языке не объявляют с 2021 года в связи с сокращением туристов и жалобами от пассажиров.

"Отсутствие дублированной информации позволяет добавить дополнительную информацию на знаки, указать больше улиц и социально значимых объектов", – отметили представители метро Москвы.

Об отсутствии жалоб на дублирование информации на английском языке указал директор Нижегородского метро Олег Яушев, в связи с чем язык не планируют убирать.

"Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит", – считает он.

В казанском Метроэлектротрансе ответили также, добавив, что предприятие не так давно обновило указатели, теперь на них прописываются названия сразу на русском, английском и татарском языках, остановки тоже объявляют сразу на трех языках. При этом дублирование на английском было отменено в автобусах.

В конце мая депутаты городской думы Краснодара поддержали введение запрета на оформление и размещение вывесок на иностранных языках в городе. По их словам, нововведение позволит сформировать в городе единый архитектурный стиль. Изменения будут внесены в "Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар".



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