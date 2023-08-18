В Минтрансе предложили запретить продажу допуслуг на субсидируемых рейсах

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Российским авиакомпаниям могут запретить продажу дополнительных услуг на внутренних рейсах в облет Москвы, которые субсидируются государством. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Уточняется, что Минтранс РФ разработал поправки в Правила предоставления субсидий на выполнение подобных рейсов. В новом проекте правок предлагается скорректировать определение спецтарифа на перевозку, размер которого утверждается этим же постановлением, чтобы включить в него все дополнительные сборы и платы.

В данный момент он определяется как тариф на перелет, цены на дополнительные услуги перевозчики определяют самостоятельно.

Представители авиакомпаний выразили опасения, что в новой формулировке спецтарифа они в принципе не смогут продавать пассажирам допуслуги: страховку, выбор места в салоне, оплату багажа, еды и прочее.

В Минтрансе подтвердили газете, что предложили скорректировать понятие спецтарифа для предотвращения навязывания перевозчиками дополнительных платных услуг. При этом в министерстве отметили, что проблем с продажей допсервисов не возникнет.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров и Международная ассоциация аэропортов обратились к правительству РФ с просьбой отменить действие постановления, которое позволяет организовывать и вести работу свалкам в пределах 15 километров от аэропорта.

До этого сообщалось, что до 2026 года Объединенная авиационная корпорация произведет 18 самолетов МС-21 и более 40 самолетов Sukhoi Superjet нового поколения.