Почти 95 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 92 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах. Это следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".

Согласно онлайн табло – во Внуково задержаны 27 рейсов. Из Домодедово 17 самолетов отправятся позже назначенного времени, один полет не состоится. В Шереметьево перенесли время вылета для 47 самолетов.

Утром 21 августа в Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима атаковать Московский регион беспилотником. Объект удалось ликвидировать в небе над Истринским районом Подмосковья.

На фоне произошедшего Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов с территорий аэропортов.

Позже аэропорты возобновили работу в штатном режиме, а Росавиация сняла все ограничения в воздушном пространстве Москвы. После отмены ограничений пассажиры 45 перенаправленных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.



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