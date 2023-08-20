Дроны-камикадзе попытались атаковать Ростовскую область

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В Ростовской области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По ним успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, из-за малого размера БПЛА системы противовоздушной обороны не применялись.

"Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска", – уточнил губернатор.

Голубев добавил, что жертв и разрушений нет.

Утром 20 августа Сергей Собянин сообщил, что ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву в южном направлении. Средства противовоздушной обороны пресекли эту попытку. Градоначальник выразил благодарность российским военнослужащим за работу.

В частности, в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона в ночь на 20 августа предприняла попытку атаки беспилотником самолетного типа в направлении Москвы. Силы противовоздушной обороны своевременно обнаружили БПЛА над территорией Ступинского района Московской области, после чего средства РЭБ подавили беспилотник.

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы