09:56Происшествия
Дроны-камикадзе попытались атаковать Ростовскую область
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
В Ростовской области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По ним успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, из-за малого размера БПЛА системы противовоздушной обороны не применялись.
"Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска", – уточнил губернатор.
Голубев добавил, что жертв и разрушений нет.
Утром 20 августа Сергей Собянин сообщил, что ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву в южном направлении. Средства противовоздушной обороны пресекли эту попытку. Градоначальник выразил благодарность российским военнослужащим за работу.
В частности, в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона в ночь на 20 августа предприняла попытку атаки беспилотником самолетного типа в направлении Москвы. Силы противовоздушной обороны своевременно обнаружили БПЛА над территорией Ступинского района Московской области, после чего средства РЭБ подавили беспилотник.
Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы
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