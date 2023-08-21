08:35Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, разрушений и пострадавших нет.
Ранее в Минобороны рассказали, что утром 21 августа дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Истринского района Московской области. Попытку киевского режима совершить теракт пресекли в 08:16.
До этого министерство информировало, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили попытку ВСУ атаковать Рузский район дроном самолетного типа. Беспилотник был уничтожен около 06:50. В результате этого пострадавших не зафиксировали.
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово в связи с этим ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. С 8:30 аэропорты возобновили работу в полном объеме.
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