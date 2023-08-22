Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05:47

Транспорт

Аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты

Фото: Москва 24

Аэропорт Внуково возобновил работу после временного закрытия. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"Аэропорт возобновил свою работу: осуществляются вылеты и прилеты", – заявил собеседник агентства.

До этого прием рейсов возобновили Шереметьево и Домодедово.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в московских аэропортах ночью 22 августа задержано 28 и отменено 6 рейсов.

До этого сообщалось, что все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты.

Через некоторое время Минобороны РФ заявило, что киевский режим пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два из них были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение над территорией Брянской области, еще два были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате пресеченной террористической атаки обошлось без пострадавших.

Почти 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы утром 21 августа

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика