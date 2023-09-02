ВС РФ начали использовать новую тактику в зоне СВО с поджогом минных полей – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять новую тактику в зоне проведения спецоперации на Украине. Российские военнослужащие размещают на минных полях горючее вещество и поджигают его. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Например, ВС РФ размещают на минных полях горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызывая море огня и взрывов", – указано в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что у ВС РФ есть преимущества в некоторых аспектах, например, у них большее количество артиллерии, танков и беспилотников. Также у российской стороны есть преимущество в численности, резюмировало издание.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступать на запорожском фронте, но не добиваются никакого успеха.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие несут очень больше потери в результате происходящего. Помимо этого, ВСУ не могут собрать достаточное количество техники для нанесения сильного удара, отметил он.



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