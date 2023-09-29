Немецкий журналист заявил, что ВСУ несут потери, а армия РФ становится лишь сильнее

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Украинские войска теряют своих лучших солдат, тогда как российская армия становится только сильнее. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на опрошенных польских военных экспертов.

По мнению специалистов, ВСУ недостаточно натовской подготовки. Украинская сторона понесла огромные потери и больше всего нуждается на сегодня в солдатах, нежели в западном вооружении.

Эксперты отдельно отметили работу российских беспилотников, заявив, что "Герани" производят меньше шума, из-за чего их сложнее заметить, а "Ланцеты" приобрели еще большую дальность.

Ранее обозреватель Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте на Украине невозможно. По его словам, полный провал весеннего контрнаступления украинских войск поставил под вопрос будущее конфликта.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России за сентябрь уничтожили в ходе спецоперации более 17 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ несут большие потери в Клещеевке