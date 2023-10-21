Протестующие встретили Нетаньяху в Беэр-Шеве на юге Израиля – СМИ

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Прибывшего в Баэр-Шева на юге Израиля премьер-министра Биньямина Нетаньяху встретила группа протестующих. Одним из требований участников акции была отставка политика. Об этом сообщает РИА Новости.

Нетаньяху прибыл на юг Израиля вместе с чрезвычайным правительством, чтобы увидеть приготовления к наземной операции в секторе Газа. Его встретила группа протестующих, которые призывали его уйти в отставку.

Сообщается, один мужчина крикнул премьеру, что это последние дни его коррумпированного режима.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства ракеты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на это операцией "Железные мечи". Число погибших палестинцев в результате атак Израиля по сектору Газа превысило 4,3 тысячи. Со стороны Израиля – свыше 1,4 тысячи.

Ранее в Каире прошел саммит мира, участники которого осудили любые проявления насилия по отношению к мирным гражданами с обеих сторон конфликта в палестинском секторе Газа.