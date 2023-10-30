Фото: ТАСС/AP Photo/Tsafrir Abayov

Очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе. Об этом пишет Agence France-Presse.

"Израильские танки замечены на окраине города Газа, ключевая дорога перерезана", – сообщается в статье.

В свою очередь, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэля Хагари заявил о продвижении подразделений в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ продолжает расширять наземные операции.

"В сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями", – цитирует его ТАСС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем заявил, что Международный уголовный суд задокументировал дела о преступлениях, которые Израиль совершил в секторе Газа. Он попросил МУС внести свой вклад в расследование преступлений, которым подвергаются палестинцы.



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств