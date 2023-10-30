Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке используется "геополитическими кукловодами"

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"Геополитические кукловоды" используют ситуацию на Ближнем Востоке в корыстных целях. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.

По его словам, США и их сателлиты извлекают из конфликта "кровавую ренту". Президент добавил, что ничем нельзя оправдать бомбардировки "сотен тысяч неповинных граждан" в секторе Газа.

"Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах, по-другому не скажешь", – поделился российский лидер.

Кроме того, Путин сообщил о попытках дестабилизации и раскола российского многонационального и многоконфессионального общества извне при помощи ситуации на Ближнем Востоке и других региональных конфликтов. Он напомнил, что говорил об этом на недавней встрече с лидерами религиозных объединений.

Лидер РФ подчеркнул, что для раскола применяются ложь, провокации, изощренные технологии психологической и информационной агрессии. Он добавил, что те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, иными региональными кризисами, будут использовать их последствия, чтобы "посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру". В этом, по мнению Путина, истинная, корыстная цель подобных "кукловодов".

Уточняется, что позиция РФ по Ближнему Востоку, в отличие от Западной, никогда не имела двойного дна, интриг и корысти. По мнению лидера страны, ключом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства. Путин обратил внимание, что Запад подвергает нападкам, травле и попыткам дискредитации позицию ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке. Он подчеркивал, что главной задачей сейчас является остановка кровопролития, чтобы конфликт не распространился за пределы региона. По его мнению, борьба с терроризмом не может идти по принципу коллективной ответственности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств