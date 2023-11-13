США хотят навязать СБ ООН решение для продолжения Израилем зачистки Газы – МИД РФ

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США пытаются в ультимативной форме навязать делегациям в Совете Безопасности (СБ) ООН решение, которое поможет Израилю и дальше осуществлять зачистку сектора Газа, а также рейды на берегу реки Иордан и атаки на Ливан и Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве отметили, что призывы США взять паузу в конфликте на Ближнем Востоке не помогают остановить боевые действия и необходимы лишь "для отвода глаз".

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что СБ ООН не может выполнить свой прямой мандат по поддержанию мира и безопасности на Ближнем Востоке из-за позиции США. В связи с этим представители ведомства сообщили о необходимости прекращения огня.

"Совет Безопасности остается парализованным в результате позиции одной страны – США", – сказано в заявлении.

Также в министерстве добавили, что США и их союзники, незаконно оккупирующие территории Сирии, задействованы в расхищении и контрабанде нефти и зерна, оставляя регион без ресурсов. При этом в ведомстве считают, что Запад не выполняет обязательств ни по выделению средств на оказание срочной помощи, ни по проектам в сфере содействия возвращению беженцев.

Кроме того, в сообщении сказано, что США и ЕС продолжают "душить" экономику САР санкциями, которые запрещают ввоз в страну товаров двойного назначения: стройматериалов и генераторов, лекарств и медоборудования, а также детских смесей.

Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что США за закрытыми дверями просят Израиль ускорить операцию в секторе Газа. В СВР отметили, что официально Вашингтон призывает ввести гуманитарные паузы. Однако затягивание конфликта негативно отразится на предвыборных позициях американского лидера Джо Байдена, объяснили в ведомстве.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств