Суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения геноцида

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Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя суда Джоану Донохью.

Она огласила решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число жителей сектора Газа, погибших из-за ударов Израиля, увеличилось до 25 700 человек. Ранения получили 63 740 человек.

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