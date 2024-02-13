В Кремле заявили о поддержке инициатив по прекращению огня в секторе Газа

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В Кремле поддерживают любые действия, направленные на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что такие инициативы должны оказаться конструктивными и нацеленными на комплексное решение проблем в рамках международного права, а также принятых обязательств Совета безопасности ООН.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон совместно с партнерами работает над новой сделкой между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая предусматривает паузу в боях в секторе Газа на шесть недель. Он также потребовал от Израиля не проводить операцию в городе Рафах без вызывающего доверие плана обеспечения безопасности мирных жителей, укрывающихся там.

До этого палестинский Красный Полумесяц сообщил об ожесточенных ударах израильской армии по городу Рафах. Отмечалось, что до сих пор израильские военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

8 февраля замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и движения ХАМАС по сделке об освобождении заложников. При этом он подчеркнул, что Москва "никому ничего не навязывает", но столица, по его мнению, удобная площадка для многих вовлеченных в проблемные конфликтные ситуации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".

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