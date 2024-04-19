Песков: Кремль выступает за сдержанность сторон конфликта на Ближнем Востоке

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Кремль выступает за сдержанность сторон и за отказ эскалации на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об атаке Израиля на Иран. Его слова приводит "Газета.ру".

Он также сообщил, что российские власти изучают информацию об утреннем ударе Израиля, но давать оценку случившемуся пока не планируют.

"Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля. Поэтому мы эту информацию изучаем, пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей", – сказал Песков.

В ночь на 19 апреля СМИ сообщили об ударе Израиля по объектам в Иране. Некоторые источники писали о взрывах в провинции Исфахан. Силы противовоздушной обороны якобы устранили там несколько дронов. Американские СМИ указали на ограниченный характер ударов.

Позже источник в правительстве еврейского государства сообщил, что израильская сторона не станет брать на себя ответственность за удары по Ирану. Он обратил внимание, что Тегеран продолжает настаивать на том, что случившееся было взрывом на предприятии, чтобы избежать дальнейшего усугубления ситуации.

Конфликт вновь обострился 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в Дамаске. Вечером 13 апреля Иран направил на территорию Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.