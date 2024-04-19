The Jerusalem Post: Израиль не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Израильская сторона не станет брать на себя ответственность за удары по Ирану. Об этом пишет The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в правительстве еврейского государства.

"Око за око, зуб за зуб. Израиль нанес ответный удар так, как атаковали его", – заявил собеседник издания.

Он обратил внимание, что Тегеран продолжает настаивать на том, что случившееся было взрывом на предприятии, чтобы избежать дальнейшего усугубления ситуации.

В свою очередь, в материале газеты Yedioth Ahronoth говорится, что атаку осуществили так, что Тегеран смог стерпеть ее. Автор статьи уверен, что целью были объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, в газете обратили внимание на сообщения иранских СМИ, которые пишут о снятии ограничений на полеты, что еще раз говорит о том, что Тегеран не собирается развивать ситуацию.

Конфликт вновь обострился 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в Дамаске.

Вечером 13 апреля Иран направил на территорию Израиля несколько десятков беспилотников и баллистических ракет.

В ночь на 19 апреля СМИ сообщили об ударе Израиля по объектам в Иране. Некоторые источники писали о взрывах в провинции Исфахан. Силы противовоздушной обороны устранили там несколько дронов. Американские СМИ указали на ограниченный характер ударов.

