США угрожают компаниям из ЕС санкциями по "Северному потоку – 2"

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Власти Соединенных штатов в январе выдали предупреждение о возможности введения санкций европейским компаниям, которые, по данным Вашингтона, принимают участие в прокладке газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно", – заявил источник международного агентства.

По его данным, Вашингтон планирует опубликовать 14 или 15 января доклад по компаниям, осуществляющих помощь в строительстве газопровода.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ до Германии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что американские санкции могут осложнить реализацию "Северного потока – 2". Он обозначил заинтересованность в завершении газопровода как со стороны России, так и со стороны партнеров из Европы.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года.