Прокладку газопровода "Северный поток – 2" возобновят 15 января

17:25
ТАСС/Stefan Sauer/DPA
Укладка труб газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании возобновится 15 января, энергетическое агентство королевства уже получило от компании Nord Stream 2 AG новое расписание работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регулятора.
"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока – 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", – заявил руководитель пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект "Северный поток – 2" будет завершен в любом случае. Он назвал санкции США против проекта "открытым протекционизмом".
Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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