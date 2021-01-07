Прокладку газопровода "Северный поток – 2" возобновят 15 января

ТАСС/Stefan Sauer/DPA

Укладка труб газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании возобновится 15 января, энергетическое агентство королевства уже получило от компании Nord Stream 2 AG новое расписание работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регулятора.

"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока – 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", – заявил руководитель пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект "Северный поток – 2" будет завершен в любом случае. Он назвал санкции США против проекта "открытым протекционизмом".

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.