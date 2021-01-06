"Академик Черский" прибыл к месту строительства "Северного потока – 2"

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Трубоукладывающее судно "Академик Черский" вернулось к недостроенному участку газопровода "Северный поток – 2". Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Уточняется, что ранее на протяжении практически месяца трубоукладчик стоял недалеко от Калининграда.

В начале декабря "Академик Черский" находился вблизи данного участка около датского острова Борнхольм, после чего вернулся в Россию.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект "Северный поток – 2" будет завершен в любом случае. Он назвал санкции США против проекта "открытым протекционизмом".

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

