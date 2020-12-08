Трубоукладчик "Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока – 2"

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока – 2". Об этом сообщает глобальная система позиционирования судов MarineTraffic.

Известно, что трубоукладчик с 5 декабря находился в точке, расположенной рядом с недостроенным участком проекта. 7 декабря в 23:05 "Академик Черский" выдвинулся на северо-восток.

Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии определили трубоукладчика "Северного потока – 2". Сообщалось, что с 5 по 31 декабря работы в южной части Балтийского моря проведет трубоукладчик "Фортуна".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.