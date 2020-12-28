На немецком участке окончена прокладка "Северного потока – 2"

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Nord Stream 2 окончила работы по укладке участка трубопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом заявляет агентство DPA со ссылкой на компанию.

К работам на отрезке длиной 2,6 километра приступили 5 декабря, разрешение немецких властей было дано на весь месяц. По информации DPA, Nord Stream 2 еще предстоит прокладка труб в датских водах.

К следующему этапу работ планируют приступить в середине января следующего года, отвечать за них будет трубоукладчик "Фортуна" при поддержке строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман", а также других.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ до Германии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американские санкции могут осложнить реализацию "Северного потока – 2". Он назвал заинтересованность в завершении газопровода как со стороны России, так и со стороны партнеров из Европы.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года.

Ранее в Дании назвали сроки начала работ "Фортуны" по "Северному потоку – 2". В связи с прокладкой труб вокруг судов создадут временную запрещенную зону в несколько сотен метров.