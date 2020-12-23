В Дании назвали сроки начала работ "Фортуны" по "Северному потоку – 2"

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Трубоукладочная баржа "Фортуна" начнет укладку труб по двум параллельным веткам "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Дании 15 января, сообщает РБК.

В докладе Датского морского управления говорится, что помогать барже будут суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.

О "Балтийском исследователе" говорилось уже не раз, однако о том, что "Фортуну" будет сопровождать "Мурман", звучит впервые.

В связи с прокладкой труб вокруг судов создадут временную запрещенную зону в несколько сотен метров. В этих районах запретят несанкционированное плавание, ныряние, постановку на якорь, рыбную ловлю и работы на морском дне.

Защитная зона простирается на 200 метров с каждой стороны кабелей.

Ранее стало известно, что у судна "Фортуна", которое занимается строительством российского трубопровода "Северный поток – 2", вновь сменился владелец.

Собственником трубоукладчика была "Универсальная транспортная группа", а теперь его владельцем является ООО "КВТ-Рус", предоставляющая услуги по перевозкам. Точная дата, когда судно сменило собственника, неизвестна.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что осталось достроить около 165 километров газопровода "Северный поток – 2".

Российский лидер подчеркнул, что строительство газопровода является абсолютно выгодным проектом для Европы и Германии.