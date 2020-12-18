Трубоукладчик "Северного потока – 2" сменил владельца

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У судна "Фортуна", которое занимается строительством российского трубопровода "Северный поток – 2", вновь сменился владелец, сообщает РБК.

Ранее собственником трубоукладчика была "Универсальная транспортная группа", а теперь его владельцем является ООО "КВТ-Рус", предоставляющая услуги по перевозкам. Точная дата, когда судно сменило собственника, неизвестна.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что осталось достроить около 165 километров газопровода "Северный поток – 2".

Российский лидер подчеркнул, что строительство газопровода является абсолютно выгодным проектом для Европы и Германии.