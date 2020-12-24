В Кремле оценили влияние санкций США на реализацию "Северного потока — 2"

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Санкции США в отношении "Северного потока – 2" могут усложнить реализацию проекта, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Конечно же, это способно осложнить", – подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что именно на это и направлены ограничительные меры США против газопровода. Однако Россия и партнеры из Европы заинтересованы в том, чтобы завершить "Северный поток – 2", заявил Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против газопровода. Отмечается, что они нацелены на нанесение удара по проекту.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.