Норвежская компания рассказала о причине отказа сертифицировать "Северный поток – 2"

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Из-за санкций США против "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не может сертифицировать трубопровод, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности властями США был принят соответствующий закон. На компании, которые оказывают услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы "Северный поток – 2" налагаются санкции", – сообщили в компании.

Уточняется, что в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год содержатся санкции против российских газовых проектов. Документ одобрили члены сената.

Организация DNV GL была партнером "Северного потока" и "Северного потока – 2". Известно, что первый проект каждый год проходит сертификацию компанией с 2012 года. Данная процедура проверки нужна, чтобы сократить риски для жизни людей, окружающей среды, а также имущества.

Инспекция газопровода требуется на его датском участке. Его постройка еще не началась, к строительству планируют приступить в середине января этого года.

Ранее в Дании были названы сроки начала работ "Фортуны" по "Северному потоку – 2". В связи с прокладкой труб вокруг судов создадут временную запрещенную зону в несколько сотен метров.