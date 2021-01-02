Норвежская компания не будет сертифицировать "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Норвежская компания Det Norske Veritas GL не будет сертифицировать газопровод "Северный поток – 2". Поводом для такого решения стали американские санкции, сообщает РБК.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе", – заявили представители компании.

В DNV GL добавили, что будет реализован план, направленный на прекращение поддержки проекта "Северный поток – 2".

Организация DNV GL была партнером "Северного потока" и "Северного потока – 2". Известно, что первый проект каждый год проходит сертификацию компанией с 2012 года. Данная процедура проверки нужна, чтобы сократить риски для жизни людей, окружающей среды, а также имущества.

Инспекция газопровода требуется на его датском участке. Его постройка еще не началась, к строительству планируют приступить в середине января этого года.

Ранее в Дании были названы сроки начала работ "Фортуны" по "Северному потоку – 2". В связи с прокладкой труб вокруг судов создадут временную запрещенную зону в несколько сотен метров.