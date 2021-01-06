Федеральная земля в ФРГ создала фонд для обхода санкций против "Северного потока – 2"

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Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание специального фонда, который позволит компаниям обходить санкции против "Северного потока – 2". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ожидается, что фонд позволит обеспечить юридическую защиту тем фирмам, которые непосредственно задействованы в строительстве или закупают оборудование и стройматериалы. В данном случае все операции будут оформлены через фонд.

По некоторым данным, организация будет официально выступать за защиту климата. При этом трубопровод признаю важнейшим элементом этой борьбы.

Как заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, в правительстве уведомлены об этой процедуре.

"Мы, конечно, приняли сообщение к сведению, но... в случае "Северного потока – 2" речь идет об экономическом проекте, поэтому у нас нет повода для участия в актуальной дискуссии", – заявила специалист.

При этом Деммер подчеркнула, что не вправе комментировать действия земельных властей.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что проект "Северный поток – 2" будет завершен в любом случае. Действия США специалист охарактеризовал как "открытый перфекционизм".

