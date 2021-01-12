Эксперт отреагировал на заявление британского политика по "Северному потоку – 2"

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Призыв британского парламентария ввести дополнительные санкции против строительства газопровода "Северный поток – 2" является ожидаемым элементом демонстрации согласия с позицией США, заявил глава кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко.
Ранее член парламента Великобритании консерватор Дэниел Кочински призвал британские власти начать вводить санкции против всех компаний, причастных к строительству "чрезвычайно опасного" газопровода.
Как отметил Михайленко, подобная позиция западных политиков, призывающих к согласию с США И НАТО в ущерб собственным экономическим интересам, неудивительна.
"Все это связано с тем, что формируется новое мироустройство... Когда оно обозначится более явно, тогда опять будет возврат к экономической эффективности, к конкурентоспособности. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, какой окажется позиция Германии", – передает RT слова Михайленко.
Он пояснил, что позиция Германии является наиболее важной и определяющей, поскольку именно эта страна является лидером Евросоюза.
"Я надеюсь на то, что возобладает трезвое мышление, а не воинственные измышления... И он (газопровод. – Прим. ред.) будет достроен", – подчеркнул эксперт.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект "Северный поток – 2" будет завершен в любом случае. Он назвал санкции США против проекта "открытым протекционизмом".
Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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